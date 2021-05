Jest zwiastun. Kto pamięta kultowy serial "Cudowne lata" może się zdziwić

Amerykański serial emitowany był przez stację ABC w latach 1988 – 1993. Składał się z 6 sezonów i 115 odcinków. Do dzisiaj uważany jest za jedną z najlepszych produkcji w historii amerykańskiej telewizji. Serial cieszył się popularnością na całym świecie i to nie tylko w okresie emisji premierowych odcinków. Wiele pokoleń dorastało wraz z Kevinem Arnoldem, Paulem Pfeifferem i Winnie Cooper. Utwór "With a Little Help from My Friends", który towarzyszył czołówce serialu, był jego wizytówką.