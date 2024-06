Jesteście gotowi na kolejne "Igrzyska śmierci"? Nadchodzi nowy film z serii

Informacja o niemalże natychmiastowej adaptacji filmowej jest też nieco interesująca, biorąc pod uwagę raczej rozczarowujące wyniki finansowe "Ballady ptaków i węży", która przy budżecie około 100 milionów dolarów zarobiła w światowym box offisie 337,3 mln dolarów. Biorąc pod uwagę koszty marketingowe (które zwykle zbliżone są do budżetu filmu) i dystrybucyjne (zwykle ze sprzedaży biletów mniej więcej połowa trafia do filmowców, reszta do kin), to produkcja mogła się Lionsgate nawet nie zwrócić. Cóż, wygląda jednak na to, że wytwórnia nadal wierzy w siłę tej marki.