Jodie Foster od dziecka utrzymywała rodzinę. Brat mocno ją zranił

Trudna relacja z matką

Po latach tak wspominała relację z matką: "Zostałam wyhodowana, by być partnerką mojej matki. Całe życie spędzałam z nią, podróżując razem, oglądając francuskie i niemieckie filmy i rozmawiając o tym, dlaczego są dobre lub nie. Zmusiła mnie do robienia rzeczy, których ona nie potrafiła robić dobrze. To była interesująca relacja, napięta, wspaniała, ale też bolesna".