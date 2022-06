"Kanada pachnąca cierpieniem"

Paradoksalnie to są głęboko wierzący ludzie, więc oni odebrali to jako uderzenie w siebie. Co prawda do chrześcijaństwa zmuszono ich siłą, ale ono w nich tkwi. Więc to były ich kościoły i wcale nie byli zadowoleni, że płoną. Jedna z moich bohaterek Carrie Allison, rdzenna Kanadyjka, która przeszła w latach 30. przez szkołę w Kamloops, mówiła mi, że w małym drewnianym kościółku, który spłonął, brała przed laty ślub, a potem chrzciła dzieci. Tam był też cmentarz, gdzie leżeli jej bliscy. Więc ona to spalenie bardzo przeżyła.