Katarzyna Herman otwiera się na temat macierzyństwa. "Kilka ważnych momentów przegapiłam"

- Czasem nie cierpię mojego zawodu za to, że jak córka była mała i mówiła: "Mamo, jest niedziela wieczorem, nie wychodź do teatru, zostań w domu jak inne mamy", to ja ją całowałam w czoło, mówiłam "dobranoc" i wychodziłam. Było kilka ważnych momentów, które przegapiłam. Gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym to wszystko inaczej - wyznała, ale zaraz dodała: - Ale koleżanki strofują mnie: "Co ty chrzanisz, gdybyś siedziała cały czas w domu, to byłabyś nieszczęśliwa, że nie pracujesz, że nie zrobiłaś kariery. A na koniec dzieci, wyprowadzając się, wypomniałyby ci, że nie miałaś ambicji, i zostałabyś z niczym". Chyba mają rację. Nie należy zadręczać się wyrzutami sumienia, trzeba robić swoje.