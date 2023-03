Keanu Reeves dla WP: "Jesteśmy szczęściarzami, że ich mamy". Chwali polską firmę

Keanu Reeves: Ach, Cyberpunk! Nie miałem wciąż okazji, żeby usiąść i zagrać. Byłem obok ludzi, którzy grali i naprawdę się tym cieszyli, co dla mnie jest niezwykłym doświadczeniem. Co zabawne, podchodzili do mnie na ulicy fani Cyberpunk i mówili, że podobała im się gra i że twórcom udało się naprawić błędy, które się pojawiły. Dopiero co nagrałem kilka historii, które zostaną dodane do gry. Kocham rolę Johnny’ego Silverhanda. Uwielbiam głębię, wyrafinowanie, ambicję tej historii i jej warstwę wizualną. To produkt na naprawdę wysokim poziomie. Moim zdaniem CD Projekt Red zrobił niesamowitą robotę. Jesteśmy szczęściarzami, że ich mamy. Moglibyśmy zrobić adaptację, co nie?