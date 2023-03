Lance Reddick dla WP: "Ciarki mnie przeszły, gdy zobaczyłem Keanu"

Ian: Hollywood to biznes. Jeśli coś na siebie zarabia, to się to wykorzystuje. Można by zrobić 50 części "Johna Wicka", choć Keanu – wciąż wspaniały – starzeje się. Pierwszy "John Wick" nie zapowiadał się wszystkim na projekt godny uniwersum. Twórcy przynieśli ten projekt do Lionsgate, który go oszlifował i wypuścił kolejne filmy z serii. Można byłoby jeszcze to kontynuować przez następne lata, ale trzeba mieć szacunek do materiału, do widzów.