Keanu Reeves przyłapany. Właściciele pokazali urocze zdjęcie

Keanu Reeves gwiazdą Cyberpunka 2077. "Spodobała mu się postać Johnnie'ego Silverhanda"

Internauci chwalą go za skromną i autentyczną osobowość. Reeves np. nie dotyka kobiet przy pozowaniu do zdjęć. W różnych wywiadach często daje treściwe odpowiedzi na pytania w rodzaju „co sprawia, że jesteś zawsze tak przyziemny?” (jego odpowiedź – "grawitacja"). Słynna już jest historia z konferencji Microsoftu, gdzie zaprezentował "Cyberpunk 2077". Gdy ktoś z publiczności krzyknął do niego "zapierasz dech w piersiach", to aktor odpowiedział: "Sam zapierasz dech w piersiach". Tytuł artykułu New Yorkera "Keanu Reeves Is Too Good For This World" (Keanu Reeves jest za dobry dla tego świata) mówi sam za siebie.