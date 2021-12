"Kevin sam w domu" bez tajemnic. Nieznane fakty o świątecznych hitach

"Śnięty Mikołaj" to typowy film familijny z wytwórni Disneya, który telewizje lubią przypominać w okolicach świąt. Aktualnie puszczana wersja jest pozbawiona jednej dwuznacznej sceny, którą Disney wyciął także z wydań na DVD i Blu-Ray. W oryginale Scott Calvin (Tim Allen) zażartował sobie z byłej żony, wypowiadając na głos numer telefonu "1-800-SPANK ME". Jak się wkrótce okazało, był to numer prawdziwego sekstelefonu. Niektóre amerykańskie dzieci po seansie dzwoniły z ciekawości na ten numer, co skutkowało wysyłaniem skarg do Disneya przez wściekłych rodziców.