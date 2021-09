Dzięki niej powstały "Szczęki". Potem zaczęła się rzeź

- Z jakiegoś powodu ludzie uwierzyli, że rekin ze "Szczęk" to prawdziwy rekin. To jest fikcyjna historia, która zniszczyła wizerunek rekinów. Nikt przecież nie jeździ do Nowego Jorku, oczekując, że zobaczy King Konga siedzącego na Empire State Building! - komentuje Valerie w filmie. A rekin w "Szczękach" był wielki dzięki prostej sztuczce - do scen zaangażowano niewielkich rozmiarów aktora, Carla Rizzo, którego wpakowano do malutkiej klatki...