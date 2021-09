"Album rodzinny". Dziedziczona trauma. Bolesny obraz wykorzystywania dzieci

Choć o molestowaniu dzieci mówi się coraz więcej, wciąż osoby, które nie spotkały się z tym tematem osobiście, zadają pytania, jak to możliwe, że rodzice ofiar niczego nie zauważyli. Sasha Joseph Neulinger na swoim przykładzie postanowił wyjaśnić, jak w kochającej się i troskliwej rodzinie doszło do tragedii. "Album rodzinny" krok po kroku pokazuje proces od ujawnienia prawdy do uzdrowienia relacji w rodzinie.