Kiedyś "głupia blondynka". Dziś wzór dla kobiet

Chyba dla nikogo nie była zaskoczeniem nominacja do Oscara dla "Barbie" w kategorii Najlepszy film. Od wejścia na ekrany produkcja w reżyserii Grety Gerwig zbiera same pochwały, nie ominął jej także Złoty Glob za największy sukces finansowy. Sporą niespodzianką jednak – i to, bądźmy szczerzy, niezbyt przyjemną – okazał się brak Margot Robbie wśród kandydatów do złotej statuetki. A przecież aktorka miała do odegrania rolę wbrew pozorom wyjątkowo trudną.