Wszyscy krzyczą o skandalu. Robbie wyraziła zdanie ws. Oscarów

Co niektórzy stwierdzili nawet, że członkowie Akademii udowodnili, że przesłanie filmu jest prawdziwe: mężczyźni nie muszą się starać tak bardzo jak kobiety, aby zostać docenionymi. Komentatorzy jednak zapomnieli, że zamiast Gerwig nominację zasłużenie dostała inna kobieta. I to za film wyraźnie lepszy od "Barbie" - mowa o "Anatomii upadku" Justine Triet. Co więcej, każdy z nominowanych reżyserów wypadł lepiej niż Gerwig, więc w przypadku nie doszło do żadnej pomyłki.