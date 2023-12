Będzie spin-off hitu roku? Reżyserka nie zaprzecza

Mimo wszystko, jest to jednak ogromny sukces. Warto podkreślić, że film Gerwig nie był – jak to zwykle bywa w przypadku najlepiej radzących sobie w box offisie tytułach – bezpośrednią kontynuacją żadnej większej serii, choć oczywiście zaplecze animowanych filmów o przygodach lalki Barbie jest potężne. Najnowsze dzieło twórczyni jedynie odnosiło się do powszechnej, znanej wszystkim figury popkultury, a więc czerpało już z pewnego pokaźnego kulturowego dorobku, z którym jednak w inteligentny sposób pogrywa.