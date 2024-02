Katastrofa za katastrofą. Czy Hollywood niczego się nie nauczy?

Czasami aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze do niedawna uważano, że filmy superbohaterskie są właściwie niezatapialne. Ten nurt krzyżujący w sobie m.in. kino akcji, przygodówkę, fantasy czy science fiction był przecież przez kilkanaście lat głównym dostarczycielem rozrywki dla masowego widza. Potwierdzają to liczby z poprzedniej dekady - aż 12 filmów osiągnęło zysk przekraczający miliard dolarów. Z czego dwa z nich przebiły pułap dwóch miliardów ("Avengers: Wojna bez granic" oraz "Avengers: Koniec gry"), co w historii kina, nie uwzględniając inflacji, zdarzyło się zaledwie sześć razy.