Kiefer Sutherland opowiada o ojcu po jego śmierci. Mało kto znał historię aktorów

"Nigdy nie zniechęcała go żadna rola: dobrego, złego czy brzydkiego. Kochał to, co robił i robił to, co kochał. Nie można pragnąć niczego więcej. Dobrze przeżyte życie" - pisał Kiefer po śmierci Donalda Sutherlanda, który odszedł w wieku 88 lat. O filmowej karierze Sutherlanda seniora można pisać godzinami. Zagrał w ponad 150 produkcjach, wśród których są takie filmy jak "Złoto dla zuchwałych", "Nie odwracaj się teraz" czy bardziej współczesne "Igrzyska śmierci". Jego kariera była równie bogata, co życie prywatne.