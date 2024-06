Donald Sutherland nie żyje. Aktora żegna premier i wielkie gwiazdy kina

O śmierci swojego ojca poinformował Kiefer Sutherland: "Z ciężkim sercem informuję, że mój ojciec doszedł. Osobiście uważam, że był jednym z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie zniechęcała go żadna rola: dobrego, złego czy brzydkiego. Kochał to, co robił i robił to, co kochał. Nie można pragnąć niczego więcej. Dobrze przeżyte życie". Kiefer także jest aktorem, polscy widzowie znają go z serialu "24".