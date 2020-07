Kino Jachtowe w ramach festiwalu Kino Letnie Sopot-Zakopane zapraszają Provident i AXA

REPERTUAR KINA JACHTOWEGO

Rezerwacja miejsc do cumowania

W sprawie rezerwacji miejsc w porcie, prosimy o kontakt z Bosmanem Portu Tajty pod numerem: +48 509 041 327. Możliwość rezerwacji miejsc przy spłynięciu do Portu Tajty do godz. 18:00. Wszystkich przypływających żeglarzy i motorowodniaków zapraszamy do cumowania na noc. W czasie wieczoru kinowego istnieje możliwość zamawiana posiłków z tawernianego menu z opcją dostarczenia na pokład.