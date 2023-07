Kolejne oskarżenia w stronę Jonaha Hilla. Miał wykorzystać 16-latkę

"Jonah Hill nie podał mi papierosa, co wydało mi się dziwne. Kiedy wracaliśmy, poprosiłam go o to, a on nic nie powiedział, tylko przycisnął mnie do drzwi i wepchnął mi język do gardła", napisała Nikolas. "Byłam tak przerażona, że odepchnęłam go od siebie i wbiegłam do środka".