Koniec emerytury. Aktor długo się nią nie cieszył

Daniel Day-Lewis jest jedynym aktorem, który zdobył trzy Oscary w kategorii najlepszy aktor za role w filmach "Moja lewa stopa", "Aż poleje się krew" i "Lincoln". Jego powrót do aktorstwa po latach z pewnością wzbudzi zainteresowanie fanów na całym świecie. Tym bardziej, że wspomniana wcześniej "Nić widmo", była wielkim hitem. Film w reżyserii Paula Thomasa Andersona wszedł do kin w 2017 r. Była to historia londyńskiego krawca Reynoldsa Woodcocka, który wraz z siostrą ubiera największe gwiazdy na Wyspach, damy, debiutantki i rodzinę królewską. Choć w życiu krawca pojawia się wiele kobiet, pozostaje kawalerem. Aż pojawia się Alma (w tej roli Vicky Krieps), która zostaje jego kochanką. W poukładane życie mężczyzny wkrada się chaos.