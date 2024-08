Kontrowersje wokół nowego filmu Coppoli. Zwiastun "Megalopolis" wycofany z sieci

Misja przyszłości według Coppoli

"Megalopolis", samofinansowane przez Coppolę dzieło o budżecie przekraczającym 100 milionów dolarów, to epopeja rzymska osadzona w wyimaginowanej współczesnej Ameryce. Film opowiada o konflikcie między Cesarem Catiliną (Adam Driver), artystą-geniuszem dążącym do utopijnego, idealistycznego przyszłości a jego antagonistą, merem Franklynem Cicero (Giancarlo Esposito), broniącym regresywny status quo. Między nimi stoi Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka mera, rozdarta między miłością a przekonaniami o tym, na co naprawdę zasługuje ludzkość.