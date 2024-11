Koroniewska o bolesnej stracie mamy. "Zostałam sama. Mogłam zabić się i nikt by tego nawet nie zauważył"

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedziała o samotności po odejściu jedynej najbliższej osoby. "Ja bardzo szybko zrozumiałam, co jest w życiu ważne. Że to rodzina. Mam wrażenie, że jeżeli człowiek zostanie bardzo wcześnie pozbawiony najbliższych – a tak było w moim przypadku, kiedy w wieku 22 lat straciłam mamę i zostałam zupełnie sama – to nie da rady uniknąć ważnych życiowych lekcji. Mogłabym wtedy właściwie wyjechać na koniec świata, mogłabym zniknąć, zginąć, zabić się, zatracić i nikt by tego nawet nie zauważył. Mam wrażenie, że koniec końców wszyscy jesteśmy zwierzętami, które pozostawione same sobie skupiają się jednak na tym, żeby przeżyć. Tak właśnie było ze mną" - wyznała.