Koszmarna scena, a jednocześnie... piękna. Twórcy bali się, że posuną się za daleko

Chodzi o serial "Teacup", który miał już swoją premierę za oceanem i przyciąga widzów swoją tajemniczą fabułą i atmosferą niepokoju. Akcja rozgrywa się na odludnej farmie w stanie Georgia, gdzie dwie rodziny – Chenowethowie i Shanleyowie – muszą zmierzyć się z narastającymi napięciami wewnętrznymi. Jednak ukryte konflikty to tylko jedna strona medalu. Na farmie pojawia się bowiem złowroga, nieznana siła, która zaczyna zagrażać zarówno bohaterom, jak i ich relacjom. Jak donosi Collider, Twórca serii Ian McCulloch zdradził, że inspirował się klasyką gatunku, m.in. filmem "Szczęki" Stevena Spielberga, co wpływa na sposób, w jaki podchodzono do przedstawienia grozy w serialu – zagrożenie jest subtelne, a makabryczne elementy pojawiają się w odpowiednich momentach, by wzmocnić efekt zaskoczenia.