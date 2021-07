Koszmarny umysł. Val Kilmer kontra Val Kilmer

Otóż Val Kilmer jest od dawna wyznawcą Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, mającego setki tysięcy wiernych na świecie, założonego w połowie XIX wieku przez Mary Baker Eddy kontrowersyjnego wyznania, którego członkowie – w niejakim uproszczeniu – nie wierzą ani w lekarstwa, ani w sensowność postępu medycznego. Uratować człowieka może jedynie modlitwa. Kilmer nie uwierzył zatem, że ma raka krtani, który niemal go zabił. Wybrał modlitwę oraz wiarę, że co ma być, to będzie. Aktora od śmierci uratowały w dużej mierze jego dzieci, które zmusiły go do sięgnięcia po pomoc.