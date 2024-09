Krew, pot i łzy. Wszystko w jednym filmie. "Kulej. Dwie strony medalu" ma szansę być hitem

Reżyser nie zapomniał jednak, jak ważną postacią była Helena Kulej: – "Kulej. Dwie strony medalu" to epickie kino dla wszystkich, nie tylko dla pasjonatów boksu, to także historia dla kobiet. Chcemy, żeby ten film dotarł do szerokiej publiczności i dawał jej pozytywną energię. Żeby przybliżył naszego mistrza, pokazał tamte czasy, ale też odniósł się do współczesności. Jurek i Helena w naszym filmie to przecież para bardzo młodych ludzi. To też młodzi, niedoświadczeni rodzice. On u szczytu kariery, ona w jego cieniu. Chcą czegoś od życia. To nie tylko film o boksie, ale także historia miłości i życiowych wyborów, opowieść o sile kobiet.