Królestwo rocka na Narodowym. Nagle ze sceny padło nazwisko Lewandowskiego

Zdecydowanie więcej wrażeń pod względem wizuali organizatorzy zaserwowali uczestnikom Warsaw Rocks, gdy na scenie pojawili się muzycy Scorpions. Klaus Meine, Rudolf Schenker i Matthias Jabs udowodnili, że ich utwory są nieśmiertelne. Światełka latarek z telefonów zabłysły, gdy Klaus śpiewał "Wind of Change" czy "Send me an Angel". Nie zabrakło też reszty czołowych numerów tej grupy, włączając w to kawałek, który pewnie wielu ma na swojej playliście ulubionych - "Rock You Like a Hurricane".