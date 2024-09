Krwawa gra wraca. 142 mln widzów w miesiąc

Krwawy serial odniósł wielki sukces w okresie pandemii. Serial przyciągnął we wrześniu 2021 r. 140 mln użytkowników i pobił rekord "Bridgertonów". Kontynuacja "Squid Game" stała się biznesową koniecznością, ale długo trzeba było na nią czekać. Wszyscy zastanawiali się, co mógłby pokazać drugi sezon? Kolejną rozgrywkę na tych samych zasadach? Przypomnijmy tylko, że w pierwszym sezonie zobaczyliśmy świat zepsutych bogaczy, którzy dla własnej rozrywki chcą oglądać brutalne, krwawe zadania, w których w okropnych okolicznościach ginie masa ludzi, ścigających się o 45 mld wonów, czyli ok. 150 mln zł.