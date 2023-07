Która z nich zagra Korę? Pojawiła się giełda nazwisk

- O wow! Marzyłabym! Czuję Korę, sądzę, że mogę opowiedzieć o niej w sposób niezwykły, niebanalny. (...) Moja opowieść o Korze nie byłaby próbą naśladowania jej, co jest wręcz niemożliwe, ale kontynuacją jej życia, próbą uwypuklenia jej świata wewnętrznego, próbą odkrycia na nowo niezwykłej, wręcz mistycznej artystki. Czuję Korę, czuję w sobie siłę, by podołać wyzwaniu stworzenia wizerunku Kory. Nie udawałabym Kory - tylko nią była. Tak to czuję - odpowiedziała wylewnie Ramona Rey.