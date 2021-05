Który mamy rok? Dawni kochankowie przyłapani

W show-biznesie wszystko jest możliwe. Ponad 17 lat temu Jennifer Lopez i Ben Affleck byli parą numer 1., ulubieńcami widzów i stałymi bohaterami tabloidów, które dopiero zyskiwały na popularności. Zainteresowanie gwiazdami było potężne. I to do tego stopnia, że Lopez i Affleck obwiniali właśnie media o to, że ostatecznie się rozstali.