Aktorka złamała nos na planie. Udawała, że nic się nie stało

Richards debiutowała przed kamerą w 1974 r. i zdążyła zagrać w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych, zanim trafiła do obsady "Halloween" (na zdjęciu powyżej). Występowała też w "Domku na prerii", "Ostrym dyżurze" czy "Siódmym niebie". "Halloween Kills" to dla niej wielki powrót do aktorstwa, bowiem ostatni raz grała w serialu "Girlfriends' Guide to Divorce" w 2015 r. Wcześniej była kojarzona głównie z reality show "Real Housewife of Beverly Hills".