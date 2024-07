Laureat Oscara nie do poznania: zapadnięta twarz, zarost... Już wiecie, kto to?

W sieci pojawiły się zdjęcia irlandzkiego aktora z planu filmu "Steve". To właśnie do roli na tym planie Murphy został tak ucharakteryzowany. Film to adaptacja książki "Shy" Maxa Portera, której akcja dzieje się w latach 90. w Irlandii. Cillian Murphy gra postać dyrektora szkoły o imieniu Steve, który boryka się z problemami ze zdrowiem psychicznym. Scenariusz filmu napisał właśnie autor powieści, a za produkcję "Steve'a" odpowiada sam Cillian Murphy. To nie pierwsza współpraca aktora i powieściopisarza. Wspólnie stworzyli sceniczną adaptację debiutu Portera: "Grief is the Thing with Feathers".