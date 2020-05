LEGO® DC SHAZAM! CZARY MARY I POTWORY. Nowa przygoda z superbohaterami DC Comics w świecie LEGO® na DVD już od 28 maja

Nowa, pełna akcji i humoru, pełnometrażowa przygoda z superbohaterami DC w świecie LEGO®! Oto on: najmłodszy i najmilszy bohater w mieście – Shazam! Billy Batson, wypowiadając jedno słowo potrafi zamienić się w superbohatera. Wkrótce Superman, Wonder Woman, Batman i reszta Ligi Sprawiedliwości zauważają gorliwego dobroczyńcę i zapraszają go do swojego zespołu. Ale żeby zostać jego członkiem, Billy musi ujawnić swoją prawdziwą tożsamość. Film „LEGO® DC Shazam! Czary Mary i Potwory” zadebiutuje na DVD już 28 maja.

10 letni Billy Batson wypowiadając magiczne zaklęcie zmienia się w dorosłego superbohatera - Shazam (Sean Astin – Justice League: War, Władca Pierścieni, Goonies). Bohater dołącza do Ligii Sprawiedliwości i wraz z Batmanem, Wonder Woman, Supermanem i Flashem musi zmierzyć się ze złoczyńcami takimi jak Mr. Mind i Black Adam. Zadanie jest dodatkowo utrudnione, gdyż bohaterowie z Justice League zostają przemienieni w dzieci! Chłopiec przekonuje się, że musi zaufać innym i że nic nie buduje zaufania tak, jak pomoc w potrzebie.

Stań po stronie dobrych w tej wielkiej przygodzie od LEGO® DC!

W oryginalnej wersji językowej postaci Shazam głosu użycza Sean Austin („Władca Pierścieni”), postaci Batmana – Troy Baker („LEGO® DC: Batman – Grunt to rodzinka”, „LEGO® Batman – film pełnometrażowy”), a Billy’emu Batsonowi – Zach Callison („LEGO® DC: Batman – Grunt to rodzinka”). W obsadzie dubbingu znaleźli się również – Nolan North („Liga Młodych”) jako Superman, Grey Griffin („SCOOBY-DOO! Powrót na wyspę zombie”) jako Wonder Woman, James Arnold Taylor („Liga Młodych”) jako Flash, Ralph Garman („Głowa rodziny”) jako Wizard, Greg Ellis („Star Wars: Rebelianci”) jako Mister Mind, Tom Kenny („SpongeBob Kanciastoporty”) jako Pingwin, oraz Fred Tatasciore („DC Super Hero Girls”) jako Lobo.

Reżyserem animacji LEGO® DC Shazam! Czary Mary i Potwory jest Matt Peters („LEGO® Liga Sprawiedliwości: Na ratunek Gotham”, „LEGO® DC: Batman – Grunt to rodzinka”), a producentem – Rick Morales („LEGO® Scooby-Doo: Nawiedzone Hollywood”). Scenariusz napisał Jeremy Adams (“LEGO® DC: Batman – Grunt to rodzinka”).

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD:

• Trzy dodatkowe przekomiczne kreskówki dla fanów DC i LEGO®!

SUPERBOHATEROWIE DC COMICS:

SHAZAM – najmłodszy bohater DC COMICS. Jego prawdziwą tożsamością jest 10-letni chłopiec: Billy Batson. Billy zostaje obdarzony przez Czarnoksiężnika potężnymi mocami, które aktywuje magicznym zaklęciem – Shazam! zmieniając się jednocześnie w dorosłego superbohatera.

BATMAN – zamaskowany mściciel walczący z przestępczością w Gotham City zadebiutował w czasopiśmie komiksowym Detective Comics w maju 1939 roku. Pierwowzorem tej postaci był m.in. Zorro. Batman nie posiada żadnych nadludzkich mocy, a swoje zdolności zawdzięcza wyłącznie niezwykłej inteligencji, ciężkiemu treningowi fizycznemu, unikalnym gadżetom i pojazdom. Pod kultowym kostiumem nietoperza kryje się milioner Bruce Wayne.

AQUAMAN – żyjący pod wodą superbohater, zdolny płynąć z prędkością 100 mil na godzinę i komunikować się telepatycznie z oceanicznymi formami życia. Znany pod przydomkiem King of the Seven Seas (Król Siedmiu Mórz). Postać została stworzona przez scenarzystę Morta Weisingera i rysownika Paula Norrisa. Aquaman zadebiutował w magazynie More Fun Comics w 1941 roku.

SUPERMAN – jeden z głównych bohaterów uniwersum DC Comics, powszechnie uważany za ikonę amerykańskiej popkultury. Zadebiutował w magazynie Action Comics w czerwcu 1938 roku i od tego czasu pojawił się w wielu komiksach, grach komputerowych oraz licznych adaptacjach filmowych – fabularnych i animowanych. Na co dzień udaje nieśmiałego reportera, Clarka Kenta, jednak w rzeczywistości pochodzi z planety Krypton i dysponuje nadludzkimi zdolnościami, które wykorzystuje do obrony słabszych i uciśnionych. Potrafi latać, jest niezwykle silny i szybki, a w walce z przeciwnikami wykorzystuje m.in. termiczny wzrok. Nosi charakterystyczny, czerwono-niebieski strój z peleryną i dużą literą „S” umieszczoną na piersi.

WONDER WOMAN – po raz pierwszy pojawiła się w All-Star Comics w grudniu 1941 roku. Zainspirowana mitologią grecką niezłomna wojowniczka należy do plemienia Amazonek żyjących na wyspie Themyscira. Cechują ją nadludzka siła, szybkość i wyjątkowa zręczność. Potrafi latać, doskonale posługuje się magicznym orężem, a do tego ma moc leczenia. Oficjalnie występuje pod imieniem Diana i jest księżniczką, ambasadorką Amazonek w świecie ludzi. Wraz z Batmanem i Supermanem tworzy nieformalną Trójcę, będącą trzonem Ligi Sprawiedliwości.

CYBORG – w uniwersum DC Comics zadebiutował w komiksie DC Comics Presents w październiku 1980 roku. Victor Stone jest pół człowiekiem, pół maszyną. Jako młody chłopak niemal utracił życie wskutek tragicznego wypadku, jednak został uratowany dzięki eksperymentalnym technologiom. Cyborg posiada opancerzony egzoszkielet, który daje mu nadludzką siłę, szybkość i odporność. Wyposażony jest również w rozmaite czujniki optyczne, działko soniczne i inne rodzaje uzbrojenia. Potrafi latać dzięki wmontowanemu napędowi odrzutowemu.

FLASH – zadebiutował w komiksie Flash Comics w styczniu 1940 roku. W rzeczywistości nazywa się Barry Allen i specjalizuje się w medycynie sądowej. Ma obsesję na punkcie rozwiązywania zagadek kryminalnych. Uderzenie pioruna zmienia go w superbohatera dysponującego nadludzką szybkością i umiejętnością kontrolowania cząsteczek własnego organizmu, dzięki czemu potrafi przechodzić przez ściany, podróżować w czasie oraz do innych wymiarów.

O LEGO®

Przedsiębiorstwo założone przez Olego Kirka Christiansena w 1932 r. w Billund, w Danii. W początkowej fazie zajmowało się między innymi wytwarzaniem drewnianych zabawek, a z czasem skupiło się wyłącznie na tej gałęzi produkcji. Nazwę LEGO, pochodzącą od duńskiego zwrotu „Leg godt” (baw się dobrze), firma przyjęła w 1934 r. Zabawki z tworzywa sztucznego zaczęły być produkowane w 1947 r., a pierwszy rodzaj klocków, jakie znamy z dzieciństwa, pojawił się na rynku dwa lata później. Charakterystyczny sposób łączenia klocków LEGO został opatentowany 28 stycznia 1958 r. W latach 60. w ofercie firmy pojawiły się zestawy klocków LEGO umożliwiające budowę miast, domów oraz samochodów i zawierające figurki mieszkańców. Asortyment produkowanych zabawek wciąż się powiększa, obejmując produkty dla różnych grup wiekowych. Cechą charakterystyczną klocków LEGO pozostaje ich uniwersalność, która sprzyja rozwijaniu kreatywności i gwarantuje świetną zabawę dla całej rodziny.

DC COMICS

Jedno z największych amerykańskich wydawnictw komiksowych z siedzibą w Nowym Jorku. Założone w 1934 roku jako National Allied Publications, zostało przemianowane na DC Comics w 1937 roku. Skrót DC pochodzi od popularnej serii Detective Comics. Wydawnictwo posiada prawa do postaci takich superbohaterów jak Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern czy Aquaman, drużyn zrzeszających te postacie (np. Liga Sprawiedliwości) oraz najpopularniejszych czarnych charakterów, m.in. Jokera, Lexa Luthora, Darkseida, Kobiety-Kot czy Pingwina. Obecnie DC Comics jest częścią koncernu medialnego Time Warner.

