Lenny Kravitz wraca do Polski. Zagra koncert w Gliwicach

Trasa Blue Electric Light Tour 2025 kontynuuje to, co Billboard nazwał "Lennassansą" – okres globalnego sukcesu Kravitza, który w maju wydał swój entuzjastycznie przyjęty 12. album studyjny Blue Electric Light. Associated Press opisało album jako "wspaniały… najlepsze dzieło rockmana od lat", a NPR nazwało go "kalejdoskopem wznoszącego się rocka, psychodelicznego funku, łagodnego soulu i innych".