Lily Allen pozbyła się psa, bo... zjadł jej paszport. Oburzenie w sieci

Lily Allen spotkała się z ostrą krytyką fanów po tym, jak przyznała, że oddała swojego psa, ponieważ zniszczył on paszporty i wizy należące do niej i jej dzieci. Piosenkarka wyznała na antenie swojego podcastu "Miss Me?", że adopcja psa "zrujnowała jej życie" po tym, jak zjadł on ważne dokumenty, co kosztowało fortunę i uniemożliwiło jej córkom spotkanie z ojcem przez kilka miesięcy. Reakcje fanów w mediach społecznościowych były natychmiastowe i bezlitosne, wielu stwierdziło, że to Allen powinna ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe przechowywanie dokumentów, a nie winić zwierzę.