Lisa Kudrow wściekła na widownię w studio "Przyjaciół". "To nie było aż tak śmieszne"

Lisa Kudrow, która przez 10 lat wcielała się w postać Phoebe Buffay, za co sześciokrotnie była nominowana do nagrody Emmy, a raz ją zdobyła, była ostatnią gościnią w podcaście Conana O'Briena. Tam okazało się, że wciąż są rzeczy nt. show, o których jeszcze nikt nie mówił. Na przykład? Kudrow nie znosiła publiczności w studio. Przypomnijmy, że to była grupa szczęśliwców, którym dane było oglądać kręcenie serialu i śmianie się z żartów, by ich śmiech mógł trafić potem na nagranie. Dlaczego aktorka miała ich dość?