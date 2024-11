"Listy do M. Pożegnania i powroty". Dobrze naoliwiony barszczem z uszkami i kompotem z suszu produkt świąteczny

I to prawdopodobnie dobra wiadomość dla fanów całej serii. Tak, moi drodzy, "Listy do M. Pożegnania i powroty" to stare dobre "Listy do M." bez żadnych rewolucji, kombinacji i próby poprawienia tego, co dobre. Wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego i to powiedzenie pasuje do tego cyklu jak ulał. Również w przypadku szóstej części "Listów do M.", którą od czwartku 7 listopada można oglądać na ekranach kin w ramach rozpoczęcia przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wszystkich Świętych za nami, wypuśćcie choinki!