"Listy do M. 6" tylko dla dorosłych? Nowe zdjęcia zapowiadają pikantne sceny

"Listy do M. 6" mają trafić do kin w listopadzie, a tymczasem trwają zdjęcia. Wiadomo, że do ikonicznej roli powróci Tomasz Karolak, który tym razem spotka na swojej drodze ponętną Adę Fijał. Aktorka znana ostatnio z takich produkcji jak "Cały ten seks", "Camera Cafe. Nowe parzenie", "Mecenas Porada" czy "Zołza" zamieściła na Instagramie kilka fotek zza kulis i chociaż nie napisała wprost, jaki to film, to fani szybko rozgryźli, o co chodzi.