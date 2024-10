"Łowcy skór" to nieprawdopodobna historia. "Wychodzą na jaw upiorne liczby"

- To największa afera wolnej Polski. Systemowa zbrodnia polegająca na tym, że ludzie, którzy mieli ratować życie, w drugim wówczas co do wielkości mieście Polski, przez lata zabijali na masową skalę - mówił o makabrze w łódzkim pogotowiu autor wstrząsającego reportażu, Tomasz Patora. Przypomnijmy, że wraz z Przemysławem Witkowskim z Radia Łódź pokazał, jak w Łodzi funkcjonuje system handlu informacjami o zgonach. To jednak był zaledwie wierzchołek góry lodowej. Wyszło na jaw, że skorumpowani pracownicy pogotowia uśmiercali pacjentów, by zarabiać na handlu ciałami (skórami), "sprzedając" je do zakładów pogrzebowych.