Najnowsze Popularne Aktualności + 3 maciej nowakteatrtruman show 6 min. temu Maciej Nowak o kondycji polskich teatrów: "To jest przerażające. Czuję się jak na planie Truman Show" Krytyk teatralny w programie specjalnym Telewizji WP podzielił się swoimi obawami dotyczącymi kondycji polskich teatrów. właśnie Poznania czy Warszawy Jest … Rozwiń Transkrypcja: właśnie Poznania czy Warszawy Jestem w domu ale kontakty prostokątami w Poznaniu i wspólnie z nimi niepokoję się bardzo co będzie dalej z naszą pracę odnoszą publicznością z naszym dotychczasowym dorobkiem skończyłem rozmawiać z przyjaciółmi pracującym w jednym z najważniejszych berlińskich teatru Podgłoś tam dzisiaj spotkanie zespołu z dyrekcją która działa w przebraniu online ale podczas tego zebrania Poinformowano artystą pracowników teatru że najpewniej teatr nie wystartuje początkiem nowego sezonu jest to dla nas dla nich tam gabinet dramatyczna wiadomość ale też dramatyczna prognoza dla nas do trujący się teatrem jeżeli Niemcy kraj jednak dobrze sobie radzą ty czy lepiej niż Polska rodzący z obecnym zakończeniem epidemiologicznym bierze pod uwagę takie rozwiązanie że to że do teatru a nie przy ścianie komuś nas nie wróci również w sezonie No to to jest prognoza dla nas a nie przerażają No właśnie Jaka może być u nas bo my wiemy że te instytucje kultury a więc kina i teatry Mogą wrócić na tym czwartym etapie odmrażania gospodarki nie wiemy kiedy to tak Pana zdaniem kiedy realnie w tym reżimie sanitarnym jak mówisz on będziecie mogli wrócić do pracy natomiast na pewno Zwróćmy uwagę żeby przepisać które określają odmrażania życia społecznego i gospodarczego nie są określone terminowo nie jest powiedziane momencie kolejne etapy zostanie wprowadzony w życie i to ten czwarty etap w którym teatr ale też i zakłady kosmetyczny mnie do działania jest bardzo bardzo odległość swoją drogą niezależność od wszystkiego podział poszczególnych funkcji będą wracały do aktywności poszczególnymi etapami ten podział pokazuje i tak nam do myślenia jak wróciłam teatru gdzie jest nasze miejsce jest więcej gdzie siłownię gdzie Zakłady Kosmetyczne