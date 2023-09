Maciej Stuhr o nagonce na "Zieloną granicę". "Brakuje już nam słów"

- Największym kłamstwem o tym filmie jest to, że on przedstawia Polaków jako jakąś zgraję, tłuszczę krwiożerczą i sadystyczną. Otóż wręcz przeciwnie. To, co jest najpiękniejszego w tym filmie, to jest to, że pokazuje wspaniałych Polaków, (...) bo są w Polsce są ludzie, którzy nie mają w sobie zgody na to, żeby ktoś umierał w lesie. I robią oni rzeczy niebywałe - stwierdził aktor.