"Sztuka to koszary". Filmowi bojownicy stanęli w obronie Agnieszki Holland

Twórcy dołożyli do pieca swoimi przemowami podczas finałowej gali. - Gdy oglądałem go ["Kosa" - red.] ostatnio w kontekście bieżących wydarzeń, tej potwornej nienawiści, która spotkała naszą koleżankę Agnieszkę Holland, to pomyślałem sobie, że ten film jest najbardziej o tym, jak bardzo nie umiemy we wspólnotę, nie umiemy w instytucje, w szacunek do siebie. [...] Nie ma Boga w tej pogardzie i nienawiści. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni - powiedział reżyser Paweł Maślona.