Małgorzata Braunek została pochowana w wielu miejscach. Mija już 6 lat

Ta rola wywołała narodową debatę. Pojawiły się głosy sugerujące, że Braunek kompletnie nie nadaje się do tej roli. Zresztą, nie był to pierwszy raz, kiedy osoba aktorki wzbudzała tak ambiwalentne uczucia widzów i krytyków. Panowała opinia, że Braunek jest osobą zarozumiałą i wyniosłą, a jej grę albo się kocha, albo nienawidzi. Podobnie było z rolami w „Lalce” oraz „Trzeciej części nocy”, którą reżyserował Andrzej Żuławski - mąż i ojciec jej syna Xawerego. Koledzy z planu bez ogródek nazywali ją histeryczką i zarozumiałą egocentryczką. Praca z nią nie należała do przyjemności.

Braunek porównywała aktorstwa do narkotykowego uzależnienia. Aby zerwać z nałogiem, musiała diametralnie zmienić swoje dotychczasowe życie. Stopniowo przestała przyjmować propozycje filmowe i rozwiodła się z Andrzejem Żuławskim . Kolejny mężczyzną w jej życiu okazał się Andrzej Krajewski - tłumacz literatury szwedzkiej i buddysta. W dalekowschodniej religii Braunek odnalazła spokój i ukojenie. Przełomowym wydarzeniem okazał się wyjazd do Indii w połowie lat 70. Z tej podróży femme fatale polskiego kina wróciła do Polski zupełnie odmieniona. Małżonkowie doczekali się córki Oriny.

Aktorka, która była praktykującą buddystką, pragnęła być pochowana właśnie w tym obrządku. Zgodnie z wolą Braunek jej mąż zabrał w podróż do Azji część prochów zmarłej. - To była pielgrzymka w intencji żony. Gdziekolwiek byłem, wszędzie ofiarowałem szczyptę jej prochów w znaczących miejscach. Znaczących dla mnie, dla niej, dla nas wspólnie - wspominał Krajewski w rozmowie z "Super Expressem". - Specjalnie pojechałem w Indiach do Waranasi, czyli do świętego grodu Hindusów, którzy wierzą, że śmierć w Waranasi, spopielenie i wrzucenie prochów do Gangesu, a potem dotarcie ich do oceanu to dla buddystów pójście do nieba. Byliśmy tam kiedyś z żoną i powiedzieliśmy sobie, że chcielibyśmy w ten sposób przejść na drugą stronę. Tak się umówiliśmy. Mogę powiedzieć, że Małgosia jest pochowana w ogromnej liczbie miejsc - podsumował Andrzej Krajewski.