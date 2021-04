1 z 8 Małgorzata Kożuchowska skończyła 50 lat. W polskiej branży nie ma sobie równych Od lat na szczycie

Małgorzata Kożuchowska już jako dziecko marzyła o byciu aktorką. Realizując to marzenie, postanowiła zdawać do szkoły aktorskiej, choć już wcześniej kusiła ją wizja zrobienia kariery. I to zagranicznej! Ostatecznie wybrała "tradycyjną drogę" rozwoju, która szybko zaprowadziła ją na sam szczyt.