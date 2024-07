"Mam dość". Ellen DeGeneres zapowiada koniec kariery

Kłopoty Ellen DeGeneres

Autorski "The Ellen DeGeneres Show" był emitowany przez niemal 20 lat i zyskał miano kultowego w amerykańskiej tv. Do Ellen przychodziło wiele gwiazd, które także znają i przyjaźnią się z nią osobiście. W programie pokazywali się nie tylko celebryci, ale także osoby, które zyskały 5 minut sławy w internecie. Show świetnie wyczuwało, co kręci ludzi, o czym się mówi.