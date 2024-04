Kim była mama gwiazdy? Mało kto pamięta, że grała w kultowej produkcji

Aktorska para

Do ponownego podejścia do egzaminów do szkoły aktorskiej namówił ją chłopak, a zarazem przyszły mąż, Andrzej Łągwa – student łódzkiej PWSTiF, ale także absolwent szkoły muzycznej. Po zakończeniu edukacji na filmówce para przez lata występowała wspólnie w Teatrze Nowym. Lubili też grać w kabaretach.