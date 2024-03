Marcin Bosak o zarobkach aktorów. Co z legendami o wielkich sumach?

Tymczasem w Polsce przez kilka ostatnich tygodni trwał spór artystów z rządem o tantiemy. Ujmując to prosto: tantiemy to ostatnia rata wypłaty dla artystów za ich pracę, która wpływa po tym, jak dana produkcja trafi do internetu, na platformy streamingowe. Polskie prawo jest przestarzałe i nie uwzględnia konieczności wypłacania tantiem za produkcje w streamingu. Głośno w tej sprawie wypowiedział się Marcin Bosak.