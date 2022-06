Maria Dębska o roli Kaliny Jędrusik

Kalina Jędrusik do dziś pozostaje ikoną polskiego kina. W filmie "Bo we mnie jest seks" w polską aktorkę wcieliła się Maria Dębska. W rozmowie z Arturem Zaborskim z WP opowiedziała o tym, czy towarzyszył jej lęk przed zagraniem tak wielkiej postaci. "Było mnóstwo momentów niepewności, mnóstwo stresu, nieśmiałości we mnie, czy ja dam radę i spełnię te oczekiwania. Ale bardzo dobrze się do tego przygotowałam, czuję, że odrobiłam lekcję. Zamknęłam oczy i zastanowiłam się, kim ona jest dla mnie. Przed zdjęciami przyszedł do mnie taki spokój, że ja po prostu muszę opowiedzieć o niej tak, jak ja to czuję. Jeśli to się komuś nie spodoba, to trudno, zróbcie sobie swój film, zagrajcie ją jeszcze raz. Ale nie da się zagrać takiej postaci z lękiem za pazuchą".

