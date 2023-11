Maria Pakulnis padła ofiarą "złego dotyku". Sprawcą był ksiądz

- Bałam się wejść do kościoła. Nie byłam u komunii, przez co zostałam wyklęta. Po tym jak dzieci rzucały we mnie kamieniami i wołały: "Antychryst", uważałam, że nie mam prawa wejść do świątyni - mówiła w rozmowie z Dorotą Wodecką w książce "Moja nitka".