Mateusz Damięcki o ostatnim filmie zmarłego taty. "Trudno jest mi pisać..."

Damięcki w swoim wpisie podziękował przyjaciołom ojca, którzy pracowali z nim na planie produkcji i zachęcił do oglądania filmu zarówno na festiwalu, jak i później w kinach, gdy obraz trafi do szerokiej dystrybucji. "Cisza nocna" to opowieść o Lucjanie, emerytowanym aktorze teatralnym, który zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum.