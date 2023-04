"Medyczne komplikacje". Co się dzieje z aktorem?

Jamie Foxx kręci nowy film z Cameron Diaz. To produkcja "Back in Action", która ze względu na obsadę wywołuje spore zainteresowanie. Przede wszystkim postać Cameron Diaz przyciąga uwagę, bo aktorka kilka lat temu postanowiła zerwać z karierą w świecie filmu i poświęcić się w całości rodzinie. Zarzekała się, że nie będzie grać w nowych produkcjach, ale postanowiła wrócić do pracy, by zagrać u boku Jamiego Foxxa. Plotkowano, że aktor miał na planie wybuchać histerią, co miało - pół żartem, pół serio - sprawić, że Diaz kolejny raz chciała przejść na aktorską emeryturę.